Якби вибори відбулися цими вихідними, до парламенту пройшли б чотири партії – соцопитування документ



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За партію «Слуга народу» проголосували б 30,1 % із тих, хто має намір йти на вибори

Чотири політичні сили подолали б п’ятивідсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, всі вони представлені в парламенті поточного скликання, свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс» 1-10 лютого.

Згідно з результатами соцопитування, за партію «Слуга народу» проголосували б 30,1 % із тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором, за партію «Європейська солідарність» - 10,1%, за партію «Опозиційна платформа - За життя» - 10%, і за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 8,1%.

Решта партій не подолали б чинний п’ятивідсотковий електоральний бар'єр.

За представлену в нинішньому парламенті партію «Голос» проголосували б 2,5% тих, хто визначився з вибором, респондентів.

Дослідження проводилось у першу декаду лютого, з 1-го по 10-те число.

Метод збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю face-to-face з використанням планшетів за місцем постійного проживання респондентів.

Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ на регіони.

Загалом було опитано 2000 респондентів.

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95).

Раніше соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження суспільних настроїв, проведеного 22-26 січня 2020 року. «Главком» публікує результати дослідження, згідно з яким рейтинг політичних сил очолює партія «Слуга народу»: 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати.

Згідно з опитуванням, Зеленському довіряють 59% українців, його партії – 42%