Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам, - генсек
Керівник міжнародної поліцейської організації: Напевно, 70-80 відсотків наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам
Більшість країн-членів Інтерполу мають недостатні можливості для боротьби із кіберзлочинами. Про це заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє «Укрінформ».
«Напевно, 70-80% наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам», - сказав керівник міжнародної поліцейської організації.
Сток зазначив, що Інтерпол приділяє значну увагу кібербезпеці з метою посилення спроможностей та збирання якнайбільшого обсягу інформації у цій сфері.
Водночас, додав як додав генсек Інтерполу, функціонування міжнародної поліцейської організації базується на принципі національних суверенітетів та законодавств країн-членів.
При цьому, за словами генсекретаря, Інтерпол відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.
«У політичному вимірі ця ситуація залишається доволі складною, включаючи проведення транснаціональних операцій», - сказав керівник Інтерполу.