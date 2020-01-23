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    Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам, - генсек

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    <span>Генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток зазначив, що відомство<span>&nbsp;відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.</span></span> - Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам, - генсек
    Генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток зазначив, що відомство відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.
    Фото: Укрінформ

    Керівник міжнародної поліцейської організації: Напевно, 70-80 відсотків наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам

    Більшість країн-членів Інтерполу мають недостатні можливості для боротьби із кіберзлочинами. Про це заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє «Укрінформ».

    «Напевно, 70-80% наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам», - сказав керівник міжнародної поліцейської організації.

    Сток зазначив, що Інтерпол приділяє значну увагу кібербезпеці з метою посилення спроможностей та збирання якнайбільшого обсягу інформації у цій сфері.

    Водночас, додав як додав генсек Інтерполу, функціонування міжнародної поліцейської організації базується на принципі національних суверенітетів та законодавств країн-членів.

    При цьому, за словами генсекретаря, Інтерпол відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.

    «У політичному вимірі ця ситуація залишається доволі складною, включаючи проведення транснаціональних операцій», - сказав керівник Інтерполу.

    Швейцарія кібератака Інтерпол кібербезпека хакер
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