Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам, - генсек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток зазначив, що відомство відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами. Фото: Укрінформ

Керівник міжнародної поліцейської організації: Напевно, 70-80 відсотків наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам

Більшість країн-членів Інтерполу мають недостатні можливості для боротьби із кіберзлочинами. Про це заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє «Укрінформ».

«Напевно, 70-80% наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам», - сказав керівник міжнародної поліцейської організації.

Сток зазначив, що Інтерпол приділяє значну увагу кібербезпеці з метою посилення спроможностей та збирання якнайбільшого обсягу інформації у цій сфері.

Водночас, додав як додав генсек Інтерполу, функціонування міжнародної поліцейської організації базується на принципі національних суверенітетів та законодавств країн-членів.

При цьому, за словами генсекретаря, Інтерпол відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.

«У політичному вимірі ця ситуація залишається доволі складною, включаючи проведення транснаціональних операцій», - сказав керівник Інтерполу.