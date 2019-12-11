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    Суд продовжив арешт американцю, який воював на Донбасі

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    <span><span>Американського добровольця Крейга Ланга</span>, який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у США</span> - Суд продовжив арешт американцю, який воював на Донбасі
    Американського добровольця Крейга Ланга, який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у США

    Вінницький міський суд продовжив арешт Крейгу Лангу до 3 лютого 2020 року

    Американець Крейг Ланг, який воював на Донбасі, попросив у Вінницького суду захисту та статус біженця. Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки підозрюють його у подвійному вбивстві та вимагають екстрадиції.

    Нині Вінницький міський суд продовжив арешт на два місяці – до 3 лютого 2020 року, повідомляє «Радіо Свобода».

    Вагітна дружина Крейга просила випустити чоловіка, бо він є єдиним годувальником у сім'ї, а прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу.

    Разом з бійцями «Грузинського легіону» Крейг підписав контракт із Збройними силами України та служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

    Вінницький апеляційний суд 9 жовтня взяв під варту громадянина США 29-річного Крейга Ланга. Його арештували на два місяці. За цей час мають вирішити питання з екстрадицією у США. Там його звинувачують у подвійному вбивстві.

    Крейг Ланг — колишній військовий парамедик збройних сил США. 2015-го прийшов до Українського добровольчого корпусу «Правий сектор», потім перевівся до Грузинського легіону. Воював рік на Донбасі.

    Американця затримали на кордоні з Молдовою в Могилів-Подільському 21 серпня. Він мав перетнути кордон і повернутися назад в Україну, бо збігав термін перебування 90 днів. Прикордонники дізналися, що його з 18 серпня розшукує Інтерпол.

    Колишні військовослужбовці США Алекс Цвіфельхофер і Крейг Ланг підозрюються у вбивстві подружньої пари, скоєному в штаті Флорида у квітні 2018 року з метою пограбування, при спробі добути гроші на поїздку до Венесуели, щоб «взяти участь у збройному конфлікті проти Боліваріанської Республіки Венесуела».

    Подружня пара мала намір купити у Ланга і Цвіфельхофера зброю на суму 3 тисячі доларів. Ексвійськові кілька разів змінювали місце зустрічі з парою, перш ніж заманити їх на темний безлюдний майданчик.

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