Суд продовжив арешт американцю, який воював на Донбасі



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Американського добровольця Крейга Ланга , який служив у АТО, заарештували за подвійне вбивство у США

Вінницький міський суд продовжив арешт Крейгу Лангу до 3 лютого 2020 року

Американець Крейг Ланг, який воював на Донбасі, попросив у Вінницького суду захисту та статус біженця. Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки підозрюють його у подвійному вбивстві та вимагають екстрадиції.

Нині Вінницький міський суд продовжив арешт на два місяці – до 3 лютого 2020 року, повідомляє «Радіо Свобода».

Вагітна дружина Крейга просила випустити чоловіка, бо він є єдиним годувальником у сім'ї, а прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу.

Разом з бійцями «Грузинського легіону» Крейг підписав контракт із Збройними силами України та служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

Вінницький апеляційний суд 9 жовтня взяв під варту громадянина США 29-річного Крейга Ланга. Його арештували на два місяці. За цей час мають вирішити питання з екстрадицією у США. Там його звинувачують у подвійному вбивстві.

Крейг Ланг — колишній військовий парамедик збройних сил США. 2015-го прийшов до Українського добровольчого корпусу «Правий сектор», потім перевівся до Грузинського легіону. Воював рік на Донбасі.

Американця затримали на кордоні з Молдовою в Могилів-Подільському 21 серпня. Він мав перетнути кордон і повернутися назад в Україну, бо збігав термін перебування 90 днів. Прикордонники дізналися, що його з 18 серпня розшукує Інтерпол.