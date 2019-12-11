Суд продовжив арешт американцю, який воював на Донбасі
Вінницький міський суд продовжив арешт Крейгу Лангу до 3 лютого 2020 року
Американець Крейг Ланг, який воював на Донбасі, попросив у Вінницького суду захисту та статус біженця. Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки підозрюють його у подвійному вбивстві та вимагають екстрадиції.
Нині Вінницький міський суд продовжив арешт на два місяці – до 3 лютого 2020 року, повідомляє «Радіо Свобода».
Вагітна дружина Крейга просила випустити чоловіка, бо він є єдиним годувальником у сім'ї, а прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу.
Разом з бійцями «Грузинського легіону» Крейг підписав контракт із Збройними силами України та служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.
Вінницький апеляційний суд 9 жовтня взяв під варту громадянина США 29-річного Крейга Ланга. Його арештували на два місяці. За цей час мають вирішити питання з екстрадицією у США. Там його звинувачують у подвійному вбивстві.
Крейг Ланг — колишній військовий парамедик збройних сил США. 2015-го прийшов до Українського добровольчого корпусу «Правий сектор», потім перевівся до Грузинського легіону. Воював рік на Донбасі.
Американця затримали на кордоні з Молдовою в Могилів-Подільському 21 серпня. Він мав перетнути кордон і повернутися назад в Україну, бо збігав термін перебування 90 днів. Прикордонники дізналися, що його з 18 серпня розшукує Інтерпол.
Подружня пара мала намір купити у Ланга і Цвіфельхофера зброю на суму 3 тисячі доларів. Ексвійськові кілька разів змінювали місце зустрічі з парою, перш ніж заманити їх на темний безлюдний майданчик.