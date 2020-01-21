Китайський суд на 13 років ув’язнив колишнього главу Інтерполу



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Мен Хунвей підкорився рішенню суду і не подав апеляції

Хунвей засуджений до 13 років і шести місяців тюремного ув'язнення і оштрафований на 2 мільйони юанів

Суд в Китаї засудив колишнього главу Інтерполу Мена Хунвея до 13,5 років ув'язнення через звинувачення у хабарництві. Про це повідомляє CCTV.

«Мен Хунвей, колишній член партійного комітету і заступник міністра Міністерства громадської безпеки, а також колишній директор морської поліції Китаю був засуджений у суді першої інстанції у справі про хабарництво», - пишуть у виданні.

Так, 21 січня 2020 року, Народний суд середнього ступеня міста Тяньцзіня публічно оголосив про перший судовий розгляд справи колишнього члена партійного комітету, заступника міністра міністерства громадської безпеки і колишнього директора Бюро морської поліції Китаю Мена Хунвея за звинуваченням у хабарництві. Він був засуджений до 13 років і шести місяців тюремного ув'язнення і оштрафований на 2 мільйони юанів.

Також повідомляється, що Мен Хунвей підкорився рішенню суду і не подав апеляції.

Розслідування показало, що з 2005 по 2017 рік обвинувачений Мен Хунвей використовував свої повноваження, щоб забезпечити відповідні підрозділи та окремих осіб управлінням підприємствами і просуванням по службі, а також незаконно отримав майно від відповідного персоналу, що еквівалентно 14,46 мільйонам юанів.

«Перший народний суд середнього ступеня Тяньцзіня ухвалив, що дії підсудного Мена Хунвея є корупцією і повинні переслідуватися за законом. Беручи до уваги той факт, що Мен Хунвей взяв на себе ініціативу пояснити більшість фактів злочину, які ще не були розкриті органом, які займаються розглядом справ, він чесно визнав усі кримінальні факти, визнав себе винним і вважав, що деякі вкрадені гроші і викрадені товари не можуть бути повернуті, суд виніс вищезгадане рішення, відповідно до закону», - повідомляють у виданні.

Зазначимо, що у 2004 році Мен Хунвей обійняв посаду глави китайського відділу Інтерполу. У листопаді 2016 року під час 85-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу на Балі Мен Хунвей був обраний на пост президента Інтерполу, ставши тим самим першим китайським президентом даної організації, очолюючи установу до 2018 року. Під час його перебування на посаді президента Інтерполу китайський уряд представив великий список посадових осіб і бізнесменів для допиту за підозрою в корупції, що, на думку критиків, мало політичні мотиви.