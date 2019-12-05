Прикордонники затримали в «Борисполі» розшукуваного Інтерполом росіянина



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Росіянин розшукувався Інтерполом за вбивство

У пункті пропуску для авіаційного сполучення «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Чоловік 1983 року народження прибув рейсом з Дохи та попрямував на прикордонний контроль. Під час перевірочних заходів прикордонники з'ясували, що росіянин перебуває в розшуку відповідно до бази даних Інтерполу.

Як встановили правоохоронці, особу розшукували за вчинення кримінального злочину - навмисне заподіяння тяжкої травми, яка спричинила смерть потерпілого.

Охоронці кордону злочинця затримали та для подальших правових дій передали співробітникам Національної поліції.

Як повідомлялося, нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадянку України, яка везла із Мілана брендовий одяг на суму понад 1,5 млн грн під виглядом особистих речей.