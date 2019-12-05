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    Прикордонники затримали в «Борисполі» розшукуваного Інтерполом росіянина

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    Прикордонники затримали в «Борисполі» розшукуваного Інтерполом росіянина

    Росіянин розшукувався Інтерполом за вбивство

    У пункті пропуску для авіаційного сполучення «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

    Чоловік 1983 року народження прибув рейсом з Дохи та попрямував на прикордонний контроль. Під час перевірочних заходів прикордонники з'ясували, що росіянин перебуває в розшуку відповідно до бази даних Інтерполу.

    Як встановили правоохоронці, особу розшукували за вчинення кримінального злочину - навмисне заподіяння тяжкої травми, яка спричинила смерть потерпілого.

    Охоронці кордону злочинця затримали та для подальших правових дій передали співробітникам Національної поліції.

    Як повідомлялося, нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили громадянку України, яка везла із Мілана брендовий одяг на суму понад 1,5 млн грн під виглядом особистих речей.

    прикордонники Росія Київ кримінал Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль Інтерпол вбивство розшук
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