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    Більшість українців назвали себе вірними ПЦУ, прихильність до церкви зростає – опитування

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    Кафедральний Михайлівський собор ПЦУ - Більшість українців назвали себе вірними ПЦУ, прихильність до церкви зростає – опитування
    Кафедральний Михайлівський собор ПЦУ
    Фото: прес-служба ПЦУ

    Кількість вірних Православної церкви України за рік зросло на третину

    Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова «Релігія і церква в українському суспільстві», проведеного у жовтні 2020 року. 

    Серед тих, хто вважає себе православним, до ПЦУ визнали належність 32,2% опитаних, до УПЦ (МП) - 21,9%, просто православними себе вважать 43,1% опитаних, з іншими православними церквами себе асоціюють 0,8% опитаних.

    Таким чином, число вірних ПЦУ за рік зросло на третину серед тих, хто визначає себе як православних – з 20% у 2019 році до 30% в 2020 році.

    Скріншот: razumkov.org.ua

    Скріншот: razumkov.org.ua

    Також згідно з даними опитування митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри до українських ієрархів.

    Дослідження «Релігія і церква в українському суспільстві: 2000–2020 роки» проведене Центром Разумкова з 1 до 8 жовтня 2020 року за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

    Опитування здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей серед 2020 респондентів віком від 18 років.

    Теги: соцопитування православна церква Україна Православная церковь Украины
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