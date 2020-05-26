«Мери приходять і йдуть, а ми…». Філатов програв суд єпископу ПЦУ



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Міський голова Борис Філатов під час пресконференції

Міський голова Дніпра Борис Філатов захищав власну честь, гідність та ділову репутацію

Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову Дніпровського міського голови Бориса Філатова до керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України єпископа Симеона (у миру – Олег Зінкевич) у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 12 травня.

Предметом оскарження стала промова єпископа ПЦУ, яку він озвучив 18 квітня 2019 року під час пресконференції. Він звинуватив міського голову Дніпра Бориса Філатова у втручанні в справи Православної церкви України.

«Звертаюсь до міського голови офіційно, тому що ми отримуємо інформацію таких легких висловлювань, які лунають від міського голови, легких висловлювань, і це так збурює віруючих людей, що вони мені завжди кажуть: «Владико, як може собі дозволяти людина, коментувати такі подібні висловлювання, що стосуються Томосу, церкви і всього іншого». Я звертаюсь до міського голови і засуджую такі дії, які він так легковажно і, іноді можливо не розуміючи до кінця, так нехтуючи, напевно, якимись церковними справами, він так вільно висловлюється. Ми засуджуємо це. Ми засуджуємо. Я ще раз кажу: ну хіба у нас в місті немає справ?..» - зазначив церковнослужитель.

«Коли Ви сьогодні так пробуєте розмовляти про Томос: потрібний він державі нашій чи не потрібний? Сьогодні він взявся за Томос, а завтра він запитається у держави: чи нам потрібна наша державність? Я вважаю, що Томос - це національне надбання… Я засуджую будь-якого політика, який так легко і легковажно відноситься до таких тонких справ, які називаються Томосом, Українська церква, тощо. Ось в чому я засуджую, як єпископ, як той хто спілкується з народом, тому що мери приходять і мери уходять, а ми з Вами, як народ віруючий завжди тут є, і ми в кінці поставимо оцінку: і мерам, і владі, ми з Вами поставимо оцінку, хто трудився, і хто працював на благо церкви і українського народу», - заявив керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України.

Такі висловлювання єпископа, на думку Філатова, є надуманими, голослівними та недостовірними; створюють негативне враження про нього як у суспільстві, так і серед населення і негативно впливають на ділову репутацію. Мер стверджує, що жодних негативних висловлювань з приводу отримання Томоса ані в публічній площині, ані в особистих розмовах, не робив. А тому просив суд зобов`язати єпископа ПЦУ спростувати поширену недостовірну інформацію.

Представник єпископа Симеона направив до суду відзив на позов Філатова, в якому наголосив, що тема Томосу має суспільний інтерес. Архієрей Православної церкви України цією промовою бажав об`єднати значну кількість людей задля комфортного співжиття та уникнення релігійної ворожнечі; виступав за те, щоб мер Дніпра порозумівся з вірянами щодо процесу отримання Томосу Православною церквою України.

Тернопільський суд проаналізував доводи сторін і вважає, що, оскільки Борис Філатов є публічною особою, межа допустимої критики та обсяги поширеної інформації до нього є значно ширшими.

«Поширення інформації керуючим Дніпровською єпархією Православної церкви України на пресконференції, яка відбулася 18 квітня 2019 року, є його власними судженнями та оцінкою певних подій, її стилістика та застосовані мовні звороти не мають стверджувального характеру з посиланням на конкретні факти стосовно позивача, а тому баланс між приватним інтересом щодо захисту репутації позивача та публічний інтерес знати суспільно необхідну інформацію не було порушено… Особа, яка висловлює не факти, а власні погляди, критичні висловлювання, припущення не може бути зобов`язана доводити їх правдивість, оскільки це є порушенням свободи на власну точку зору (ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)», - сказано у рішенні суду.

При цьому суд визнав: єпископ Симеон не надав належних доказів того, що міський голова Дніпра Борис Філатов критично ставиться до отримання Православною церквою України Томосу, а також до армії та державності країни.

Як повідомляв «Главком», народний депутат і голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук виграв суд у колишнього нардепа, лідера «Національного корпусу» Андрія Білецького та видання «Українська правда» у справі захисту честі, гідності та ділової репутації. У своєму блозі Білецький назвав батька Медведчука поліцаєм.