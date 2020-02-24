Більшість українців вважають звинувачення у справі Шеремета необґрунтованими – соцопитування



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Українці не дуже вірять слідству в справі Шеремета

Соціологи вивчили думку українців з приводу підозри Антоненку, Кузьменко й Дугарь у справі Шеремета

Лише 16% українців вважають звинувачення групи людей у вбивстві журналіста Павла Шеремета обґрунтованими. А 19% називають їх необґрунтованими. Також 17% опитаних зазначили, що обґрунтованість звинувачень викликає у них сумніви.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Водночас 16% респондентів не цікавляться перебігом справи Шеремета, а 32% сказали, що не володіють достатньою інформацією, щоб відповісти.

Згідно з результатами, частіше звинувачення вважають обґрунтованими прихильники партії «Опозиційна платформа – За життя» – 32%. Серед прихильників «Слуги народу» 21% вважає звинувачення обґрунтованими, а 28% – навпаки.

Серед прихильників «Батьківщина» 18,5% вважають звинувачення обґрунтованими, а 45% – ні. Серед прихильників «Європейської солідарності» вважають необґрунтованими звинувачення 72,5%.

Дослідження провели з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитали 2018 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованого Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.