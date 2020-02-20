Справа Шеремета. Суд залишив у силі арешт музиканта Антоненка



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Раніше суд продовжив арешт Андрія Антоненка до 4 квітня Фото: 24 Канал

Захист просив суд відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, суд відмовив у його задоволенні

Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави. Таке рішення суд ухвалив у четвер, розглянувши клопотання захисту про зміну запобіжного заходу.

Захист просив суд відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, суд відмовив у його задоволенні.

Антоненко присутній на засіданні у скляному боксі.

Суд відхилив клопотання захисту і заборонив Антоненкові перебувати поруч зі своїми адвокатами, хоча прокурор не заперечував.

У свою чергу, представники конвою заявили, що не можуть випустити підозрюваного з боксу, оскільки в них немає відповідного дозволу.

Прокурор Сергій Зузак просив суд залишити без розгляду клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненкові, оскільки постанова Печерського суду про застосування арешту до підозрюваного від 14 січня 2019 року втратила силу.

Також суд вже продовжив запобіжний захід у вигляді арешту для Антоненка 5 лютого.

Суддя Олексій Соколов відхилив таке клопотання прокурора.

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик вкотре заявляє, що його підзахисний мінімум на 10 см вище людини, зафіксованої камерами спостереження з місця вбивства Шеремета.

У суді він наочно продемонстрував цю різницю, наклеївши позначки на скляному боксі на рівні зросту Антоненка, 180 см, і зразкового зросту, зафіксованого камерами зловмисника, 170 см.

При цей суд дозволив прокурору приєднати до матеріалів справи експертизу, згідно з якою зріст убивці становить приблизно 172 см (плюс-мінус 5 см).

Незважаючи на це, Зузак також заявив, що експертиза не може точно встановити зріст людини при ходьбі.

Як повідомлялось, Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, оскільки показання використовуються проти нього.

Раніше суд продовжив арешт підозрюваного до 4 квітня.

Крім того, суд продовжив терміни досудового розслідування у справі Шеремета до 12 квітня.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.