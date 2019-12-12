Хто вбив Павла Шеремета. Аваков і Зеленський проводять екстрену пресконференцію трансляція



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У вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку

Національна поліція України сьогодні, 12 грудня, затримала підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив мінстр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Сьогодні з приводу затримання підозрюваних президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ проводять екстрений брифінг.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!», — повідомив Аваков у соціальній мережі.

Міністр також додав, що: «У справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи. Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування».

Про затримання повідомив у соцмережах й один із підозрюваних у справі - Андрій Антоненко. Він написав, що в його затримали та оголошують підозру. Також силовики мають намір обшукати помешкання Антоненка.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

23 липня 2019 року колишній глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація. Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.