«Слідство збирається довести вину за будь-яку ціну». Адвокат «Ріфмастера» про новини у справі Шеремета

Поліція підозрює, що Андрій Антоненко, музикант, який воював на Донбасі, причетний до злочинного угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета Фото: УНІАН

Адвокат Дмитро Круговий: Факти підганяються під конкретних людей

Пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі. За цей час жодної інформації про просування у розслідуванні і нові докази проти обвинувачених не з’явилося. Принаймні, на цьому наполягають адвокати затриманих.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

Правоохоронці зі свого боку два тижні тому заявили, що спростували алібі Андрія Антоненка, звинуваченого у закладанні вибухівки під авто Шеремета. А вже на початку цього тижня заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліція має докази зв’язків фігурантів справи із Службою безпеки України. «Це не «можливі зв'язки», а цілком конкретні… Це більш ніж дружнє спілкування дає слідству підстави вважати, що необхідно перевіряти більше 10 співробітників СБУ на предмет їхньої спільної діяльності. Що зараз і проводиться», – уточнив заступник міністра.

СБУ офіційно досі не прокоментувала цю інформацію.

Сьогодні мало відбутися засідання Печерського районного суду Києва, на якому суд мав продовжити розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку, однак засідання не відбулось. Наступне призначено на 11:00 17 лютого. «Як ми бачимо, ані прокурора, ані підозрюваного в залу не доставили… Однак, я сьогодні зустрінусь з Андрієм в ІТТ (ізоляторі тимчасового тримання, - «Главком»), ми проговоримо ситуацію, що склалася і, напевно, вже в апеляції будемо надавати ту інформацію, що хотіли сьогодні донести до суду», - сказав адвокат Антоненка Дмитро Круговий.

Один з адвокатів Антоненка, Дмитро Круговий, в інтерв’ю «Главкому» доводить: поліція схопила тих, хто більше-менш підходить під портрет ймовірних злочинців. Слідчі не збираються визнавати свою помилку та відпрацьовувати версії причетності інших людей до вбивства. Він також поскаржився, що його підзахисному не надають медичну допомогу та не дають бачитися з дружиною.

Андрій Антоненко та його адвокат Дмитро Круговий

Чи має Антоненко зв’язки із СБУ, як про це заявляє Геращенко?

Не має, це неправда. Геращенко про це сказав у притаманній йому манері: просто видав в ефір, без жодних доказів. Ми обговорювали з Андрієм це питання. Можливо, хтось із друзів мого підзахисного міг бути співробітником СБУ, але свідомо ніяких спілкування, співпраці між Антоненком і цією установою не було. Антоненко не спілкувався із спецслужбами. Щодо інших підозрюваних у «справі Шеремета» – я теж дуже сумніваюсь, але коментувати це не можу.

«Якщо псевдосвідок з’явився з подачі Чумака, до чого тут Антоненко?»

Чимало галасу наробили свідчення Олексія Єрмілова – свідка, який спершу сказав, що у вечір закладки вибухівки вчився у Антоненка грати на гітарі, а потім заявив, що переплутав день. Це зрежисована історія чи справді людина помилилась?

Ми (група захисників Антоненка – «Главком») уважно вивчили протокол допиту пана Єрмілова. На нашу думку, цей свідок проконсультувався із заступником генпрокурора Віктором Чумаком, і той йому порадив піти дати свідчення. Ми, сторона захисту, жодного разу не посилалися на цього свідка. Єдине, про що ми запитували, – чому слідство так тягнуло з його допитом. Слідство не перевірило одразу інформацію, надану Єрміловим, а після того, як врешті перевірило, і дані не підтвердились, почало казати, що це, мовляв, Антоненко намагався створити собі алібі. Це відверта брехня. У самому ж протоколі допиту написано, що на запитання «хто вам порадив оприлюднити інформацію про алібі Антоненка», відповідь «заступник генпрокурора Віктор Чумак». Якщо цей псевдосвідок з’явився з подачі Чумака, то я не розумію, до чого тут Антоненко? Я думаю, це було зроблено для дискредитації.

Єрмілов з Антоненком взагалі знайомі?

Так. Але наскільки я розумію, вони не близькі друзі.

Захисник Яни Дугарь розповідав «Главкому» про тиск на свідків з боку захисту. На ваших свідків не тиснуть?

Ми жодного разу не стверджували про наявність алібі. Андрій лише казав, що він, ймовірно, перебував вдома. Слідство не намагається спростувати цю інформацію. Ба більше, вони навіть не намагаються перевірити цю інформацію, опитати родичів, сусідів. Так, вони допитали маму та дружину Андрія – і все. Так, швидше за все, Антоненко справді у ніч закладання вибухівки був вдома. У нас є свідок, якого ми просили допитати щодо подарунку, корпусу від міни (який під час обшуку знайшли у Антоненка, - «Главком»), - це Сашко Положинський. Сподіваюсь, що наша поліція не настільки дурна, щоб тиснути на таку публічну особу. Інших осіб, які можуть дати свідчення у цій справі, ми поки що не представили стороні обвинувачення. Це вже буде на етапі передачі справи до суду.

Зараз поліція наполягає, що начебто встановила зв’язки між підозрюваними. У своїх свідченнях Андрій сам казав, що знає особисто Юлію Кузьменко, повідомляв про обставини знайомства - все це відображено у протоколах допиту. Поліція зараз каже те саме, але під іншим кутом. Не «як повідомив Андрій Антоненко, і це підтвердила перевірка», а як «ми встановили, а Антоненко намагався приховати». Андрій усю цю інформацію повідомив ще 28 грудня (2019 року), а вони інформацію про знайомство просто слово в слово транслюють зараз.

«Жодного запрошення на слідчі дії з 13-го грудня ми не отримували»

Які слідчі дії проводилися із вашим підзахисним з початку 2020 року?

Єдина спроба трапилась на самому початку року. Дружина Андрія Світлана почала скаржитися, що їй не дозволяють бачитися із чоловіком. Тоді нам зателефонував слідчий, попросив про додатковий допит в обмін на побачення. Цей допит так і не відбувся.

Ще на початковому етапі досудового слідства всі адвокати радили Андрію не давати жодних свідчень – це право особи, провину якої мають довести правоохоронці. Антоненко все ж був переконаний у порядності поліції, надав правдиві свідчення. Однак після того, як поліція почала публікувати викривлену інформацію, 18 лютого він розізлився і заявив, що не бажає співпрацювати. Хочуть проводити слідчі дії – хай проводять. Жодного запрошення з 13-го грудня ми не отримували.

Дружині таки дозволили побачитися з Антоненком. Таких побачень було два, тоді як закон передбачає не менше трьох на час дії заходу тримання під вартою. Ми просили підписати і дозвіл на зустріч Андрія з матір’ю, але слідчі постійно зайняті. У нас все спілкування зі слідством зводиться до письмових заяв, на які вони через місяць відповідають якимись відписками чи супровідними листами у формі роз’яснення прав.

На даний момент ви у повному обсязі володієте матеріалами справи, на які маєте право?

У Кримінально-процесуальному кодексі передбачено, що до закінчення досудового розслідування слідчий має право надати ті матеріали, які, на його розсуд, не зашкодять інтересам слідства. Слідчий нам не каже «я вам не дам», але максимально розтягує у часі надання нам матеріалів. До прикладу, раз добилися зустрічі – він нам дав відео. На другий раз – протокол допиту Андрія і свідків сторони захисту. Тобто нам відкрили лише те, що було надано суду. Це така маніпуляція, слідство демонструє свою нібито відкритість та нібито неперешкоджання роботі адвокатів.

Слідство зараз займається тим, що Європейський суд з прав людини називає доведенням вини за будь-яку ціну. Це характерно для країн із погано розвиненою правовою системою. Поліція схопила осіб, які, на їхнє переконання, більше-менш підходять під портрет ймовірних злочинців, працюють з ними і не збираються відпрацьовувати теорію, що взяли не тих. Факти підганяються під конкретних людей. Правда поліцію та прокуратуру не цікавить.

Які кроки плануєте далі?

Ми звернулись до слідчого із клопотанням про проведення однієї експертизи, але клопотання проігнорували. Була усна обіцянка її призначити, однак відповідну постанову слідчий так і не виніс. Ми ініціюємо проведення тих чи інших слідчих дій, але зіштовхуємося із зайвим формалізмом з боку суддів Печерського суду, не кажучи вже про поліцію.

На вашого підзахисного не чинять тиск?

Скажімо так, струмом його не б’ють, але у Андрія вже другий місяць болить зуб. Ми звертались і до слідчого судді, і до поліції. Начальник ізолятору тимчасового тримання каже, що йому потрібен дозвіл слідчого для того, щоб відправити на лікування, а слідчий каже, що він не знає, де і як лікувати Антоненка... Тоді як зубний біль – це стан, коли потрібна невідкладна допомога, надати її не поспішають.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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