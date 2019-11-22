Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)
Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні
У четвер, 21 листопада, близько 19-ї години в с. Андріївка Макарівського району двоє невідомих в балаклавах вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів, 68-річної бабусі та її 69-річного чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Надворі нападники побили власника будинку, а, зайшовши всередину, зв’язали його дружину. Погрожуючи, зловмисники забрали ювелірні прикраси, зокрема, зірвали з шиї літньої жінки ланцюжок з хрестиком, та втекли.
Коли жінці вдалося визволитися, від сусіда вона викликала поліцію.
На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Як повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов, до огляду місця події залучили криміналістичну лабораторію, а також кінологів. Наразі тривають слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисників.
Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.