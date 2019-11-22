Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)



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Розбійники побили дідуся біля будинку Фото: Нацполіція

Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні

У четвер, 21 листопада, близько 19-ї години в с. Андріївка Макарівського району двоє невідомих в балаклавах вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів, 68-річної бабусі та її 69-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Надворі нападники побили власника будинку, а, зайшовши всередину, зв’язали його дружину. Погрожуючи, зловмисники забрали ювелірні прикраси, зокрема, зірвали з шиї літньої жінки ланцюжок з хрестиком, та втекли.

Коли жінці вдалося визволитися, від сусіда вона викликала поліцію.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Як повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов, до огляду місця події залучили криміналістичну лабораторію, а також кінологів. Наразі тривають слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисників.

Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.