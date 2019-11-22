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    Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)

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    Розбійники побили дідуся біля будинку - Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)
    Розбійники побили дідуся біля будинку
    Фото: Нацполіція

    Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні

    У четвер, 21 листопада, близько 19-ї години в с. Андріївка Макарівського району двоє невідомих в балаклавах вдерлися до будинку подружжя пенсіонерів, 68-річної бабусі та її 69-річного чоловіка.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Надворі нападники побили власника будинку, а, зайшовши всередину, зв’язали його дружину. Погрожуючи, зловмисники забрали ювелірні прикраси, зокрема, зірвали з шиї літньої жінки ланцюжок з хрестиком, та втекли.

    Коли жінці вдалося визволитися, від сусіда вона викликала поліцію.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група.

    Як повідомив очільник поліції області Андрій Нєбитов, до огляду місця події залучили криміналістичну лабораторію, а також кінологів. Наразі тривають слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисників.

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    Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)
    Під Києвом невідомі в балаклавах побили та пограбували пенсіонерів (фото, відео)

    Дідуся у тяжкому стані доставлено до лікарні.

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування злочин
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