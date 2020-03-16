Біля берегів Нової Зеландії на карантин зупинили ще один круїзний лайнер



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Golden Princess не може пришвартуватися на тлі спалаху коронавірусної інфекції

У трьох пасажирів підозра на коронавірус

Біля міста Крайстчерч в Новій Зеландії круїзне судно Golden Princess не пустили в порт, після того, як на борту виявили трьох пасажирів із симптомами коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

На борту перебувають 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу. На судні чекають результатів хворого щодо наявності коронавірусу. А доти на берег не може зійти ніхто.

Golden Princess - третій корабель компанії Princess Cruises, який не може пришвартуватися на тлі спалаху коронавірусної інфекції.

Станом на 5:50 понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).