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    Україна закрила близько сотні пунктів пропуску (список)

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    Україна закрила близько сотні пунктів пропуску - Україна закрила близько сотні пунктів пропуску (список)
    Україна закрила близько сотні пунктів пропуску

    Майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняють пішохідне сполучення

    В 00.00 16 березня Україна тимчасово закрила близько сотні пунктів пропуску і тимчасово забороняє в'їзд в Україну для іноземців.

    Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    «З 00.00 16 березня 2020 тимчасово закривають близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняється пішохідне сполучення», - йдеться в повідомленні.

    Продовжать працювати пункти пропуску, в яких більша пропускна спроможність. Їх функціонуватиме достатня кількість на кордоні з кожною сусідньою країною, для оформлення, контролю та перевірки громадян і транспорту в умовах обмеженого міжнародного руху (адже усі сусідні країни вводять свої обмежувальні заходи). 

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    Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України вводяться у відповідності з рішеннями РНБО і уряду, прийнятими через пандемію вірусу Covid-19.

    Зазначені обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення. 

    Міністерство охорони здоров’я пропонує обмежити роботу громадського транспорту, включно з потягами між містами, у межах боротьби з поширенням коронавірусу.

    Раніше міністр охорони здоров’я Ілля Ємець запропонував обмежити пересування всередині країни та масові зібрання у понад 10 людей.

    Нагадаємо, в міжнародний аеропорт  «Бориспіль» прилетів літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями.

    прикордонники РНБО літак вірус коронавірус
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