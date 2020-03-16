Стали відомі подробиці перевірки жінки на коронавірус у Тернопільській області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стали відомі подробиці перевірки жінки на коронавірус у Тернопільській області

Зараз жінка знаходиться в інфекційному відділенні міста Чорткова

У Тернопільській області триває перевірка стану жінки, яка може бути заражена коронавірусом.

Про це повідомляє в Facebook голова Чортківської територіальної громади Володимир Шматько.

За його словами, жінка поверталася з Іспанії, літаком у місто Львів, звідти рейсовим автобусом в Заріченський район, додому, але на автостанції в Чорткові вона зійшла і для неї була викликана швидка медична допомога, бо в неї піднялася температура.

«Вона зараз знаходиться в інфекційному відділенні міста Чорткова, їй надана вся медична допомога, аналізи і швидкі тести в неї відібрані, вона повністю ізольована. Всі пацієнти, які були в інфекційному відділенні, звідси були переведені... Немає підтвердження інфекції коронавіруса», - сказав Шматько.

Раніше повідомлялося, що жінку з Тернопільської області перевіряють на коронавірус, але захворювання поки не підтверджено.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.