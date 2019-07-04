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    Біля берегів Канади стався сильний землетрус

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    Біля берегів Канади стався сильний землетрус

    Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 10 км за 225 км від міста Порт-Харді

    Землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер у Канаді. Про це в четвер, 4 липня, повідомляє Reuters.

    За даними Геологічної служби США, епіцентр залягав на глибині близько 10 км за 225 км від міста Порт-Харді. Інформація про можливі наслідки землетрусу поки що не надходила, загрозу цунамі не оголошували.

    Раніше повідомлялося, що у польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей. 

    Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

    Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

    До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

    Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

    США землетрус цунамі
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