Біля берегів Канади стався сильний землетрус



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Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 10 км за 225 км від міста Порт-Харді

Землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер у Канаді. Про це в четвер, 4 липня, повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, епіцентр залягав на глибині близько 10 км за 225 км від міста Порт-Харді. Інформація про можливі наслідки землетрусу поки що не надходила, загрозу цунамі не оголошували.

Раніше повідомлялося, що у польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей.

Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.