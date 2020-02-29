Біля берегів Японії зіткнулися два судна: зникли 13 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля берегів Японії затонуло вантажне судно

Всі члени екіпажу судна GUO XING-1 були іноземцями

В Японії біля берегів префектури Аоморі вантажне судно GUO XING-1 під прапором Белізу затонуло після зіткнення з риболовецьким кораблем.

Зникли безвісти 13 осіб.

Інцидент стався близько 22:20 за місцевим часом.

За даними агентства, екіпаж вантажного судна складався з 14 громадян Китаю, В'єтнаму і Філіппін. На даний момент вдалося врятувати лише одного з них.

Зниклими безвісти вважаються 13 осіб, на місці катастрофи проводиться пошукова операція за участю двох патрульних катерів.

Рибальське судно отримало незначні пошкодження і змогло самостійно повернутися в порт.