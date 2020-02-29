Біля берегів Японії зіткнулися два судна: зникли 13 людей
Біля берегів Японії затонуло вантажне судно
Всі члени екіпажу судна GUO XING-1 були іноземцями
В Японії біля берегів префектури Аоморі вантажне судно GUO XING-1 під прапором Белізу затонуло після зіткнення з риболовецьким кораблем.
Зникли безвісти 13 осіб.
Інцидент стався близько 22:20 за місцевим часом.
За даними агентства, екіпаж вантажного судна складався з 14 громадян Китаю, В'єтнаму і Філіппін. На даний момент вдалося врятувати лише одного з них.
Зниклими безвісти вважаються 13 осіб, на місці катастрофи проводиться пошукова операція за участю двох патрульних катерів.
Рибальське судно отримало незначні пошкодження і змогло самостійно повернутися в порт.