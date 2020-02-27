Кубок Федерації та коронавірус: Україна не хоче грати у Японії



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Українкам не дуже хочеться до Японії ФТУ

Україна може стати першою, хто матиме зиск через епідемію коронавірусу

В Японії зафіксовані випадки захворювання китайським короноавірусом. Хоча про епідемію не йдеться, заходи безпеки примаються беспрецедентні. Поширюються вони й на спорт. Зокрема, вжі відомо, ща матч Кубку Девіса 6-7 березня 2020 між Японією та Еквадором пройде без глядачів, щоб уникнути ризику зараження.

На цій хвилі українське тенісне керівництво вирішило зробиті хід конем.

Федерація тенісу України спрямувала листа Генеральному секретарю Японської Тенісної Асоціації Хіросі Сузукі, а також в ITF с пропозицією провести квітневий матч Кубка Федерації між командами України та Японії – в Україні.

Нагадаємо, за результатами жеребкування матчів плей-офф Світової групи Кубка Федерації Україна має грати 17-18 квітня саме в Японії. Підтримка рідних трибун безперечно б допомогла українкам та могла б стати важливим фактором, як вже було в Естонії, де був великий український десант вболівальників.

Звісно, ніхто не хоче їхати до Японії, адже там від пневмонії, яку спровокував коронавірус, загинули вже 7 осіб, а більше 700 є інфікованими. З іншого боку, ніхто не дасть гарантій, що поки український міністр охорони здоров’я самозабанилась у Нових Санжарах, небезпечний коронавірус не прийде до України, де, схоже на те, не готові з ним боротися.