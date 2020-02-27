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    Четверо хворих на коронавірус українців перебувають у лікарнях Токіо

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    <span>Наразі стан українців, які перебувають в лікарнях Токіо, задовільний</span> - Четверо хворих на коронавірус українців перебувають у лікарнях Токіо
    Наразі стан українців, які перебувають в лікарнях Токіо, задовільний

    Наші громадяни не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів і планують пройти карантин в Японії

    Вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний.

    Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

    «Станом на 26.02.2020 загалом четверо громадян України, в яких діагностовано наявність вірусу Covid-19, було госпіталізовано до медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Консулом підтримується зв'язок з госпіталізованими українцями», - йдеться в повідомленні.

    Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

    За інформацією посольства України в Японії, з метою ухвалення рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера місцевими медиками проведено необхідні тести, результати яких ще не відомі. «Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні – продовжать карантин», - зазначили в МЗС.

    Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну.

    За даними дипустанови, 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, вони планують пройти карантин в Японії.

    «Посольство України в Японії перебуває на зв’язку з громадянами України, які знаходяться на борту лайнера та лікарнях, і підтримує постійний контакт з усіма причетними службами з метою, зокрема, вирішення можливих проблемних питань у наших співвітчизників», - запевнили в МЗС.

    Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебували понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

    19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

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    МЗС Японія лайнер українці посольство карантин коронавірус
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