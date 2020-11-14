Біля грузинського парламенту проходить акція протесту опозиції

Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться, - партія «Національний рух»

Акція проходить під слоганом «Ми захистимо наші голоси»

У столиці Грузії Тбілісі біля парламенту проходить організована опозицією акція протесту. Про це повідомляє Грузія Online.

Зазначається, що акція проходить під слоганом «Ми захистимо наші голоси».

За словами одного з лідерів партії «Національний рух» Зала Удумашвілі, протестні акції триватимуть до закінчення переговорів влади й опозиції щодо виборів.

«Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться», – заявив він.

Як повідомлялося, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія «Грузинська мрія». Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.

9 листопада у столиці Грузії протестувальників розганяли водометами.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах у парламент. Щонайменше 27 людей постраждали під час розгону акції протесту біля будинку Центральної виборчої комісії в грузинській столиці Тбілісі.