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    Біля грузинського парламенту проходить акція протесту опозиції

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    Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться, -&nbsp;партія &laquo;Національний рух&raquo; - Біля грузинського парламенту проходить акція протесту опозиції
    Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться, - партія «Національний рух»

    Акція проходить під слоганом «Ми захистимо наші голоси»

    У столиці Грузії Тбілісі біля парламенту проходить організована опозицією акція протесту. Про це повідомляє Грузія Online.

    Зазначається, що акція проходить під слоганом «Ми захистимо наші голоси».

    За словами одного з лідерів партії «Національний рух» Зала Удумашвілі, протестні акції триватимуть до закінчення переговорів влади й опозиції щодо виборів.

    «Доки не будуть виконані наші головні вимоги, цей протест не припиниться», – заявив він.

    Як повідомлялося, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких більшість голосів отримала правляча партія «Грузинська мрія». Після цього опозиційні сили заявили про фальсифікації і на знак протесту відмовилися від мандатів у парламенті.

    9 листопада у столиці Грузії протестувальників розганяли водометами.

    Нагадаємо, на минулих вихідних у Тбілісі і в Батумі опозиція провела багатотисячну акцію протесту проти порушень на виборах у парламент. Щонайменше 27 людей постраждали під час розгону акції протесту біля будинку Центральної виборчої комісії в грузинській столиці Тбілісі.

    Теги: вибори акція партії Грузія протест опозиція парламент
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