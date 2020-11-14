Лукашенко: вбитий у Мінську активіст був п’яний і йому стало зле по дорозі
Меморіал пам’яті вбитого активіста Романа Бондаренка у Мінську
Білоруські силовики начебто викликали швидку допомогу активісту і відправили його до лікарні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив взяти під «дуже серйозний» контроль розслідування обставин смерті 31-річного жителя Мінська Романа Бондаренка.
Про це 13 листопада повідомляє «БелТА».
«Коли вони (міліція – ред.) під'їхали, як зазвичай, усі розбіглися. А цей (Бондаренко) чи травмований був, чи що... У нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні надав Слідчий комітет. Вони виклали це все. Він був п’яним», – заявив Лукашенко, посилаючись на дані Слідкому Білорусі.
«Звичайно, його взяли і повезли в цей відділок. Йому стало зле по дорозі, як мені доповіли. Вони викликали швидку допомогу і відправили його до лікарні», – додав він.
Варто зазначити, що представники лікарні швидкої медичної допомоги та медичні документи інформацію про алкоголь в крові Бондаренка спростовують.
Так, телеграм-канал «Білі халати» оприлюднив світлину витягу, на якій видно, що в крові Романа Бондаренка не було алкоголю.
Нагадаємо, 12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати. Його шанси на виживання лікарі оцінювали, як один до тисячі.
У четвер ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста (фото)
Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.
20 грудня в Білорусі має пройти «наймасовіший марш» - на цю дату лідерка опозиції анонсувала заяву «Народного обвинувачення».
Також Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Олександра Лукашенка, але протест може набути іншої форми.
7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.