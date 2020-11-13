Тихановська оголосила «Народний трибунал» і обіцяє амністію за захоплення Лукашенка

Колишня кандидатка у президенти оголосила Лукашенка і його пособників «терористичною організацією»

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Заяву Тихановської опубліковано в її Telegram-каналі.

Колишня кандидатка у президенти оголосила Лукашенка і його пособників «терористичною організацією»:

«Я, Світлана Тихановська, разом з Народним антикризовим управлінням оголошую «Народний трибунал» і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї».

Опозиціонерка анонсувала «Народне обвинувачення» за всіма матеріалами про злочини режиму Лукашенка. За її словами, білоруси голосуватимуть за звинувачення підозрюваних, і ті, за кого вони проголосують. «першими будуть притягнуті до відповідальності».

Для білоруських силовиків запускають програму Рапорт, яка дозволить анонімно надати докази злочинних наказів. Тихановська пообіцяла всім, хто скористається цією програмою, амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності.

20 грудня в Білорусі має пройти «наймасовіший марш» - на цю дату лідерка опозиції анонсувала заяву «Народного обвинувачення».

Також Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Олександра Лукашенка, але протест може набути іншої форми.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.