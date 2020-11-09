У столиці Грузії протестувальників розганяли водометами

Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

Акція незгодних з підсумками парламентських виборів тривала понад 13 годин

У Тбілісі біля будівлі Центрвиборчкому Грузії поліція застосувала водомети проти мітингувальників. Про це повідомляє Sputnik Грузія.

Акція незгодних з підсумками парламентських виборів тривала понад 13 годин.

Як повідомлялося, у Грузії опозиція оголосила про початок безстрокового протесту біля ЦВК. Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

Раніше 8 листопада опозиційні партії зажадали від влади до 20:00 (18:00 за київським часом) відправити у відставку главу ЦВК Тамар Жванію, яку вони вважають причетною до фальсифікації підсумків парламентських виборів. Одночасно вони закликали керівництво правлячої партії «Грузинська мрія» сьогодні ж почати з ними переговори з питання проведення повторного голосування. Термін ультиматуму закінчився о 20:00.

Цього ж дня біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу «Мтаварі», до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий «Імеді» і «Грузинська мрія» стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

Акція біля парламенту тривала протягом п’яти годин. Виступи політиків чергувалися музичними номерами зірок грузинської естради.