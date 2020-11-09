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    У столиці Грузії протестувальників розганяли водометами

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    Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори. - У столиці Грузії протестувальників розганяли водометами
    Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

    Акція незгодних з підсумками парламентських виборів тривала понад 13 годин

    У Тбілісі біля будівлі Центрвиборчкому Грузії поліція застосувала водомети проти мітингувальників. Про це повідомляє Sputnik Грузія.

    Акція незгодних з підсумками парламентських виборів тривала понад 13 годин.

    Як повідомлялося, у Грузії опозиція оголосила про початок безстрокового протесту біля ЦВК. Лідери опозиційних партій та їхні прибічники планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові парламентські вибори.

    Раніше 8 листопада опозиційні партії зажадали від влади до 20:00 (18:00 за київським часом) відправити у відставку главу ЦВК Тамар Жванію, яку вони вважають причетною до фальсифікації підсумків парламентських виборів. Одночасно вони закликали керівництво правлячої партії «Грузинська мрія» сьогодні ж почати з ними переговори з питання проведення повторного голосування. Термін ультиматуму закінчився о 20:00.

    Цього ж дня біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу «Мтаварі», до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий «Імеді» і «Грузинська мрія» стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

    Акція біля парламенту тривала протягом п’яти годин. Виступи політиків чергувалися музичними номерами зірок грузинської естради.

    ЦВК вибори акція партії Грузія протест поліція опозиція
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