Біля Марселя розбився вертоліт рятувальників, троє загиблих



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У Франції розбився вертоліт цивільної оборони EC145

Жертвами катастрофи стали пілот вертольота, механік-бортінженер і рятувальник з Буш-дю-Рона

У Франції поблизу Марселя розбився вертоліт цивільної оборони, який летів на допомогу мешканцям постраждалих від негоди районів Французької Рив’єри.

Про це повідомляє BFMTV.

Троє пасажирів вертольота цивільної оборони, які вирушили на допомогу постраждалим від негоди жителям Французької Рив'єри, були знайдені мертвими недалеко від Марселя ввечері у неділю, повідомило міністерство внутрішніх справ. Для встановлення обставин аварії було розпочато розслідування.

«Коли вертоліт цивільної оборони EC145 прямував в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент) для проведення розвідувально-рятувальної місії, радіо-та радіолокаційний зв'язок був порушений», - йдеться в повідомленні міністерства.

Вертоліт, який використовували рятувальники, був ще «зовсім не старим», «надзвичайно контрольованим і модернізованим», сказав підполковник Майкл Берньє, начальник управління зв'язку цивільної оборони.

«Це вертоліт, який призначався для порятунку і щодня використовувався на наших базах», – сказав він.

Жертвами катастрофи стали пілот вертольота, механік-бортінженер і рятувальник з Буш-дю-Рона.

Вар і Приморські Альпи, два департаменти Лазурного Берега, були вражені сильними дощами і повенями цієї неділі, через тиждень після смертоносних повеней, які забрали життя шести осіб.