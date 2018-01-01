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    Біля окупованого Криму в аварію потрапив суховантаж із українськими моряками

    Судно зайшло у порт Феодосії під прапором Молдови
    У порт Феодосії в окупованому Криму зайшло суховантажне судно, яке отримало ушкодження корпусу. Судно під прапором Молдови, серед членів його екіпажу кілька громадян України. [READ_MORE] Про це повідомляє «Крим. Реалії». «В Криму біля берегів Феодосії у Чорному морі зазнало аварії суховантажне судно BERG під прапором
    • Сьогодні, 14:03
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    Судно зайшло у порт Феодосії під прапором Молдови

    У порт Феодосії в окупованому Криму зайшло суховантажне судно, яке отримало ушкодження корпусу. Судно під прапором Молдови, серед членів його екіпажу кілька громадян України.

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    Про це повідомляє «Крим. Реалії».

    «В Криму біля берегів Феодосії у Чорному морі зазнало аварії суховантажне судно BERG під прапором Молдови. Цю інформацію підтверджує онлайн-сервіс зі стеження за судами. Суховантажне судно BERG під прапором Молдови, IMO: 8896039 близько 23 години 31 січня зайшло в бухту Феодосії, інформує MarineTraffic», - йдеться у повідомленні.

    З посиланням на сайт відкритої бази даних суден і портів FleetMon інформують, що суховантажне судно турецької компанії BERG прямувало в турецький порт Бандирма із закритого порту Керч. Як випливає з даних стеження за судном, 28 січня BERG знаходився в російському порту Азов.

    На борту суховантажного судна знаходився екіпаж у складі 12 осіб, серед яких громадяни України та Азербайджану.

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