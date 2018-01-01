У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини
- Сьогодні, 05:14
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Крім людей на борту постраждали два місцевих жителя
Представники поліції міста Ньюпорт-Біч у Південній Каліфорнії повідомили про те, що в результаті падіння вертольота на житловий будинок постраждали три людини. Троє пасажирів вертольота загинули.
Про це повідомляє NBC.
«Поліцейський відділ Ньюпорт-Біч повідомив, що чотири людини знаходилися на борту вертольота, який впав на житловий будинок. Один з постраждалих вижив і дав свідчення правоохоронцям», - йдеться в повідомленні.
Також постраждали два місцевих жителя.
Інцидент стався у вівторок в окрузі Оріндж.
Співробітники аеропорту імені Джона Уейна визначили модель вертольота як «Робінсон 44».
Video from Sky5 shows the wreckage of helicopter that crashed into Newport Beach home. https://t.co/gfdGrFdPsA pic.twitter.com/lFev41jGMI— KTLA (@KTLA) 30 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту.
Всі дозвільні документи на політ були в порядку.
За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.