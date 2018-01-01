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    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини

    Крім людей на борту постраждали два місцевих жителя
    Представники поліції міста Ньюпорт-Біч у Південній Каліфорнії повідомили про те, що в результаті падіння вертольота на житловий будинок постраждали три людини. Троє пасажирів вертольота загинули. Про це повідомляє NBC. «Поліцейський відділ Ньюпорт-Біч повідомив, що чотири людини знаходилися на борту вертольота, який впав на житловий
    • Сьогодні, 05:14
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    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок
    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок

    Крім людей на борту постраждали два місцевих жителя

    Представники поліції міста Ньюпорт-Біч у Південній Каліфорнії повідомили про те, що в результаті падіння вертольота на житловий будинок постраждали три людини. Троє пасажирів вертольота загинули.

    Про це повідомляє NBC.

    «Поліцейський відділ Ньюпорт-Біч повідомив, що чотири людини знаходилися на борту вертольота, який впав на житловий будинок. Один з постраждалих вижив і дав свідчення правоохоронцям», - йдеться в повідомленні.

    Також постраждали два місцевих жителя.

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    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини
    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини
    У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини

    Інцидент стався у вівторок в окрузі Оріндж.

    Співробітники аеропорту імені Джона Уейна визначили модель вертольота як «Робінсон 44».

    Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. 

    Всі дозвільні документи на політ були в порядку. 

    За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі. 

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