У Південній Каліфорнії вертоліт впав на будинок: загинули три людини

Крім людей на борту постраждали два місцевих жителя

Представники поліції міста Ньюпорт-Біч у Південній Каліфорнії повідомили про те, що в результаті падіння вертольота на житловий будинок постраждали три людини. Троє пасажирів вертольота загинули.

Про це повідомляє NBC.

«Поліцейський відділ Ньюпорт-Біч повідомив, що чотири людини знаходилися на борту вертольота, який впав на житловий будинок. Один з постраждалих вижив і дав свідчення правоохоронцям», - йдеться в повідомленні.

Також постраждали два місцевих жителя.

Інцидент стався у вівторок в окрузі Оріндж.

Співробітники аеропорту імені Джона Уейна визначили модель вертольота як «Робінсон 44».

Video from Sky5 shows the wreckage of helicopter that crashed into Newport Beach home. https://t.co/gfdGrFdPsA pic.twitter.com/lFev41jGMI