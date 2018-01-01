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    У Чорне море увійшов британський есмінець

    У Середземному морі корабель провів кілька спільних навчань з іншими кораблями НАТО
    У Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження. Про це повідомило морське командування НАТО (MARCOM) у Twitter. Командування опублікувало фотографії есмінця, який пливе протокою Босфор. В дорозі його супроводжує турецький фрегат TCG Gaziantep. Корабель
    • Сьогодні, 06:40
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    <span>Британський есмінець</span>
    Фото: twitter.com/NATO_MARCOM
    Британський есмінець

    У Середземному морі корабель провів кілька спільних навчань з іншими кораблями НАТО

    У Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження.

    Про це повідомило морське командування НАТО (MARCOM) у Twitter.

    Командування опублікувало фотографії есмінця, який пливе протокою Босфор. В дорозі його супроводжує турецький фрегат TCG Gaziantep.

    Корабель покинув Портсмут 8 січня і пізніше приєднався до середземноморського угруповання кораблів НАТО.

    У Середземному морі він провів кілька спільних навчань з іншими кораблями з'єднання, після чого попрямував у Чорне море.

    Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.

    Чорне море НАТО корабель Twitter
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