У Середземному морі корабель провів кілька спільних навчань з іншими кораблями НАТО

У Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження.

Про це повідомило морське командування НАТО (MARCOM) у Twitter.

Командування опублікувало фотографії есмінця, який пливе протокою Босфор. В дорозі його супроводжує турецький фрегат TCG Gaziantep.

Корабель покинув Портсмут 8 січня і пізніше приєднався до середземноморського угруповання кораблів НАТО.

Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships HMS Duncan and TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05