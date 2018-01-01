У Чорне море увійшов британський есмінець

У Середземному морі корабель провів кілька спільних навчань з іншими кораблями НАТО

У Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження. Про це повідомило морське командування НАТО (MARCOM) у Twitter. Командування опублікувало фотографії есмінця, який пливе протокою Босфор. В дорозі його супроводжує турецький фрегат TCG Gaziantep. Корабель