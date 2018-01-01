У Чорне море увійшов британський есмінець
- Сьогодні, 06:40
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У Середземному морі корабель провів кілька спільних навчань з іншими кораблями НАТО
У Чорне море увійшов британський есмінець HMS Duncan, оснащений крилатими протикорабельними ракетами і системами стеження.
Про це повідомило морське командування НАТО (MARCOM) у Twitter.
Командування опублікувало фотографії есмінця, який пливе протокою Босфор. В дорозі його супроводжує турецький фрегат TCG Gaziantep.
Корабель покинув Портсмут 8 січня і пізніше приєднався до середземноморського угруповання кораблів НАТО.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships HMS Duncan and TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 30 січня 2018 р.
У Середземному морі він провів кілька спільних навчань з іншими кораблями з'єднання, після чого попрямував у Чорне море.
Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.