Біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші»

Іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет

Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає

У неділю ввечері, 20 грудня, в Багдаді було обстріляне американське посольство.

Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомило, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу «Катюша». Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

Телеканал «Аль-Арабія» повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах «зеленої зони» Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки.