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    Біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші»

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    <p>Іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет</p> - Біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші»

    Іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет

    Фото: Al Arabiya

    Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає

    У неділю ввечері, 20 грудня, в Багдаді було обстріляне американське посольство.

    Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомило, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

    За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу «Катюша». Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

    Телеканал «Аль-Арабія» повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах «зеленої зони» Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.

    Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

    На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки.

    Теги: Ірак США обстріл військові посольство ракета
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