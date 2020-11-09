Бойовики розстріляли 11 осіб в районі Багдада

Напад стався в районі міста Аль-Радхванія

Недалеко від аеропорту Багдада бойовики терористичної організації «Ісламська держава» напали на спостережний пуснкт шиїтського народного ополчення Іраку «аль-Хашд аш-Шааб». 11 людей загинули.

Про напад повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, серед загиблих є місцеві жителі. Вісім осіб були госпіталізовані.

Напад стався в районі міста Аль-Радхванія, розташованому у 22 км від аеропорту іракської столиці.

Терористи, під'їхавши до спостережного пункту на чотирьох машинах, закидали його гранатами і відкрили по ньому вогонь з автоматів. Поліція почала пошук нападників.

«Аль-Хашд аш-Шаабі» було створено в Іраку у 2014 році з десятків різних шиїтських збройних загонів для боротьби проти ІД. З того часу ополчення фактично стало найвпливовішою структурою всередині Іраку, що впливає, в тому числі й на розклад політичних сил в країні.