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    У світі

    Бойовики розстріляли 11 осіб в районі Багдада

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    Бойовики розстріляли 11 осіб в районі Багдада

    Напад стався в районі міста Аль-Радхванія

    Недалеко від аеропорту Багдада бойовики терористичної організації «Ісламська держава» напали на спостережний пуснкт шиїтського народного ополчення Іраку «аль-Хашд аш-Шааб». 11 людей загинули.

    Про напад повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

    За інформацією агентства, серед загиблих є місцеві жителі. Вісім осіб були госпіталізовані.

    Напад стався в районі міста Аль-Радхванія, розташованому у 22 км від аеропорту іракської столиці.

    Терористи, під'їхавши до спостережного пункту на чотирьох машинах, закидали його гранатами і відкрили по ньому вогонь з автоматів. Поліція почала пошук нападників.

    «Аль-Хашд аш-Шаабі» було створено в Іраку у 2014 році з десятків різних шиїтських збройних загонів для боротьби проти ІД. З того часу ополчення фактично стало найвпливовішою структурою всередині Іраку, що впливає, в тому числі й на розклад політичних сил в країні.

    Ірак напад держава Ісламська держава поліція
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