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    Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі

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    НАТО щороку проводить тренування в Середземному морі&nbsp; - Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі
    НАТО щороку проводить тренування в Середземному морі 

    Також Міноборони хоче відправити двох військових в Ірак

    Наступного року Військово-Морські сили ЗСУ планують приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та направити двох представників Збройних сил до тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак. Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, передає пресслужба Міноборони.

    За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в межах програми розширених можливостей НАТО (EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

    «Приєднавшись до програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це «вулиця з двостороннім рухом»: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей», - зазначив Таран.

    За його словами, Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

    Міністр оборони додав, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

    «Наступного року Військово-Морські сили ЗС України планують приєднатися до операції «Морський охоронець» у Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, отриманими від США в рамках безпекового пакету допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний». Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак», — йдеться у повідомленні.

     

    Теги: Ірак ЗСУ НАТО Міноборони військові навчання Україна ВМС Андрій Таран
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