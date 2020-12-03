Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі

Також Міноборони хоче відправити двох військових в Ірак

Наступного року Військово-Морські сили ЗСУ планують приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та направити двох представників Збройних сил до тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак. Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, передає пресслужба Міноборони.

За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в межах програми розширених можливостей НАТО (EOP), Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність НАТО та досягти максимального рівня взаємосумісності.

«Приєднавшись до програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це «вулиця з двостороннім рухом»: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей», - зазначив Таран.

За його словами, Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи ЗСУ чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони додав, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

«Наступного року Військово-Морські сили ЗС України планують приєднатися до операції «Морський охоронець» у Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, отриманими від США в рамках безпекового пакету допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний». Спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак», — йдеться у повідомленні.