У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ
Спецпризначенці захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах
Іракські спецпризначенці за підтримки авіаударів міжнародної коаліції ліквідували на півночі країни 16 бойовиків ІДІЛ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
«Бійці зіткнулися із бойовиками-екстремістами в їх сховках під час операції, що розпочалася в четвер, а завершилася у п’ятницю. Силовики знищили кількох бойовиків, а інші загинули від авіаударів коаліції під час спроби втечі», – йдеться у повідомленні.
Іракські спецпризначенці також захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах.
Видання зазначає, що операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні, яку раніше контролював ІДІЛ.
«Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські сили повністю здолали ІДІЛ на всій території країни наприкінці 2017 року. Однак, бойовики з того часу сховалися у містах, а також пустельних й гірських регіонах, вчиняючи партизанські напади», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо у вересні турецькі військові ліквідували в Іраку 320 курдських бойовиків.