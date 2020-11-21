У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ

Операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні

Спецпризначенці захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах

Іракські спецпризначенці за підтримки авіаударів міжнародної коаліції ліквідували на півночі країни 16 бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

«Бійці зіткнулися із бойовиками-екстремістами в їх сховках під час операції, що розпочалася в четвер, а завершилася у п’ятницю. Силовики знищили кількох бойовиків, а інші загинули від авіаударів коаліції під час спроби втечі», – йдеться у повідомленні.

Іракські спецпризначенці також захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах.

Видання зазначає, що операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні, яку раніше контролював ІДІЛ.

«Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські сили повністю здолали ІДІЛ на всій території країни наприкінці 2017 року. Однак, бойовики з того часу сховалися у містах, а також пустельних й гірських регіонах, вчиняючи партизанські напади», – йдеться у матеріалі.

Угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.

Нагадаємо у вересні турецькі військові ліквідували в Іраку 320 курдських бойовиків.