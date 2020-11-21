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    У світі

    У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ

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    Операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні - У Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ
    Операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні

    Спецпризначенці захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах

    Іракські спецпризначенці за підтримки авіаударів міжнародної коаліції ліквідували на півночі країни 16 бойовиків ІДІЛ.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

    «Бійці зіткнулися із бойовиками-екстремістами в їх сховках під час операції, що розпочалася в четвер, а завершилася у п’ятницю. Силовики знищили кількох бойовиків, а інші загинули від авіаударів коаліції під час спроби втечі», – йдеться у повідомленні.

    Іракські спецпризначенці також захопили зброю, документи, паспорти та готівкові кошти у національній й іноземній валютах. 

    Видання зазначає, що операція відбулася на тлі активізації нападів бойовиків на військових та цивільних у провінції Сунні, яку раніше контролював ІДІЛ.

    «Безпекова ситуація в Іраку покращується з того часу, як іракські сили повністю здолали ІДІЛ на всій території країни наприкінці 2017 року. Однак, бойовики з того часу сховалися у містах, а також пустельних й гірських регіонах, вчиняючи партизанські напади», – йдеться у матеріалі. 

    Угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.

    Нагадаємо у вересні турецькі військові ліквідували в Іраку 320 курдських бойовиків.

    Теги: Ірак ІДІЛ військові
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