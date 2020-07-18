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    Спека до +31 і дощі з грозами: Прогноз погоди в Україні на 18 липня

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    Спека до +31 і дощі з грозами: Прогноз погоди в Україні на 18 липня

    Дощі можуть переходити у зливи, бути з градом та шквалом

    Погода в Україні у суботу, 18 липня, буде по-літньому теплою та сухою. Однак Західну Україну знов накриють зливи з грозами.

    Про це повідомив Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.

    У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    18 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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