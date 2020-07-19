Фахівець розповів, як вплине на комунальні рахунки відкриття ринку газу в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постачальникам не цікаво заходити на ринок, де держава регулює вартість ресурсу

Якщо ринок газу запрацює, українці зможуть самостійно обирати постачальника газу з кращими умовами

Ринок газу для побутових споживачів – одна з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Його планували запустити в травні 2020-го. Пізніше термін перенесли на 1 липня. Зараз оголосили нову дату – 1 серпня 2020 року.

Зараз ціну газу для населення регулює Кабмін. Її встановлюють відповідно до спеціальних зобов’язань Нафтогазу та Укргазвидобування продавати газ українцям за пільговим тарифом – не вище середнього рівня фактичних цін на нідерландському газовому хабі TTF плюс витрати на доставку. Дію спеціальних зобов’язань уряд своєю постановою продовжив з 1 липня до 1 серпня.

Гарантом, що ніхто не залишиться без газу і умовою для відкриття повноцінного конкурентного газового ринку для населення є наявність постачальника «останньої надії» (ПОН). Ним стала компанія «Нафтогаз України».

«Перший крок, щоб з’явився повноцінний ринок газу для побутових споживачів – скасування спеціальних обов’язків», – розповіла координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі Опора Тетяна Бойко.

За її словами, зараз найкращий час для відкриття ринку газу. Він з’явиться в серпні, якщо Кабмін не продовжить дію своєї постанови.

Якщо ринок газу запрацює, українці зможуть самостійно обирати постачальника газу з кращими умовами. «Для споживача головне, чи з’являться нові постачальники і чи буде можливість обирати, у кого вигідніше купувати газ. В принципі і зараз люди можуть змінити одного постачальника на іншого. Питання в тому, що у нас поки що немає, з кого обирати», – говорить Бойко.

Постачальникам не цікаво заходити на ринок, де держава регулює вартість ресурсу.

«Якщо на початку серпня з’явиться хоча б 10 нових постачальників – буде добре. До осені, коли повноцінно запрацює ринок, їх кількість однозначно зросте. Тоді люди, які використовують газ для приготування їжі, підігріву гарячої води, опалення, зможуть на свій розсуд обирати ціну, яку запропонує постачальник», – додає експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс перехід на ринкові ціни газу для населення ще на один місяць – з 1 липня на 1 серпня. За цей місяць уряд має вирішити проблеми з переходом на газовий ринок.

Читайте також: