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    Бойовики обстріляли робітників «Луганськводи», є поранені

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    Бойовики обстріляли робітників «Луганськводи», є поранені

    Працівники «Луганськводи» проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції «Кіндрашівська»

    Ворог вранці 24 жовтня обстріляв робітників комунального підприємства «Луганськвода», постраждали дві цивільних особи.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Сьогодні близько 10:30 ворог з автоматичного станкового гранатомету АГС-17 обстріляв працівників «Луганськвода», які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції «Кіндрашівська», неподалік зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що з українського боку було надано гарантії на неухильне дотримання режиму «Тиша» до 17:00.

    Пресцентр Об’єднаних сил повідомив, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад 2,5 тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).

    «Через те, що вказаний населений пункт знаходиться на непідконтрольній урядові України території, ми не маємо можливості перевірити факт травмування чи поранення мирних мешканців», - заявили у штабі ООС.

    Нагадаємо, 23 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню.

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