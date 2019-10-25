Бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі
Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3
Окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка).
Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.
Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.
Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.
Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.