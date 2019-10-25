Бойовики вкотре зірвали розведення сил на Донбасі



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Незаконні збройні формування стріляли в районі села Богданівка на ділянці розведення №3

Окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка).

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

«24 жовтня противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на готовність ЗСУ, провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли. Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.

Зазначимо, що бойовики зривають розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.

Українська сторона наполягає — розведення має відбутися лише після тижня тиші на цих ділянках.