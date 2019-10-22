У центрі Харкова чоловіки влаштували стрілянину і втекли



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В результаті перестрілки у Харкові постраждали дві людини

У Харкові, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли у 30-річного чоловіка та його 18-річного знайомого. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Стрілки втекли з місця події. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому. Підозрюваних розшукують.

«Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років», - йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що вчора на Київщині невідомі обстріляли автомобіль. «Зловмисники здійснили постріли у водія легковика, після чого зникли у невідомому напрямку на іншому транспортному засобі. Передувала цьому інциденту ДТП. Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого, і невідомі відкрили вогонь», - заявили в поліції. Пораненого водія госпіталізували у лікарню.

Нагадаємо, 17 жовтня у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.

За даними ЗМІ, загиблий водій Mercedes - житель Дніпра Армен Багдасарян, який мав зустріч у ресторані. Начебто, під час або після неї стався конфлікт, Багдасарян намагався втекти, однак за ним влаштували переслідування.

За вчинення вбивства 27-річного чоловіка, яке сталося 17 жовтня на Заводській Набережній в Дніпрі, поліція затримала 30-річного підозрюваного.