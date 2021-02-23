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    Біткоїн обвалився більш ніж на 10%

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    <span>Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти</span> - Біткоїн обвалився більш ніж на 10%
    Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти
    Фото з відкритих джерел

    Найпопулярніша криптовалюта почала дешевшати зранку 22 лютого

    Вартість біткоїна за кілька годин впала більш ніж на 10%. Про це свідчать дані біржі Coindesk.

    На цю годину за «монету» на криптовалютній біржі пропонують 49 651 долар.

    Біткоїн обвалився після рекордного зростання
    Біткоїн обвалився після рекордного зростання

    Зазначимо, що курс біткоїну в понеділок, 22 лютого, опускався нижче $48 000 після рекордного зростання вище $58 000.

    Відзначається, що падіння біткоїна прискорилося на тлі заяви глави Мінфіну США Джанет Йеллен. Виступаючи на заході в New York Times вона назвала біткоїн «дуже спекулятивним активом», який вкрай неефективний для транзакцій. Також Йеллен назвала кількість енергії, споживаної при обробці цих транзакцій, «приголомшливою».

    Падіння біткоїн потягнуло за собою і курс інших криптовалют. Так Ethereum подешевшав до $1,737 після нещодавнього рекорду в $2 000.

    Нагадаємо, що 21 лютого вартість біткоїна зросла до рекордних 58 354 доларів, в результаті чого його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

    Bitcoin – це найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

    Теги: США економіка технології фінанси Біткоїн криптовалюта
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