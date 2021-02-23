Біткоїн обвалився більш ніж на 10%

Найпопулярніша криптовалюта почала дешевшати зранку 22 лютого

Вартість біткоїна за кілька годин впала більш ніж на 10%. Про це свідчать дані біржі Coindesk

На цю годину за «монету» на криптовалютній біржі пропонують 49 651 долар.

Біткоїн обвалився після рекордного зростання

Зазначимо, що курс біткоїну в понеділок, 22 лютого, опускався нижче $48 000 після рекордного зростання вище $58 000.

Відзначається, що падіння біткоїна прискорилося на тлі заяви глави Мінфіну США Джанет Йеллен. Виступаючи на заході в New York Times вона назвала біткоїн «дуже спекулятивним активом», який вкрай неефективний для транзакцій. Також Йеллен назвала кількість енергії, споживаної при обробці цих транзакцій, «приголомшливою».

Падіння біткоїн потягнуло за собою і курс інших криптовалют. Так Ethereum подешевшав до $1,737 після нещодавнього рекорду в $2 000.

Нагадаємо, що 21 лютого вартість біткоїна зросла до рекордних 58 354 доларів, в результаті чого його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

Bitcoin – це найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.