Біткоїн вперше і знову перевищив позначку $51 тисячу

Скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та відлуння його останнього буму 2017 року

Скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та відлуння його останнього буму 2017 року

Від початку року найпопулярніша в світі криптовалюта подорожчала на 70%

Вартість біткоїна зранку 17 лютого вперше перевищила позначку в 51 тисячу доларів – станом на 12:29 (за Києвом) вартість становить 51 577 доларів.

Про це свідчать дані на порталі Coindesk.

Повідомляється, що із позначки в 49 179 доларів о 6:44 17 лютого (за Києвом) біткоїн підскочив до 51 291 доларів о 9:59.

Після цього він трохи опустився – до 50 858 доларів (о 10:14), згодом почавши новий підйом – до 51 577 доларів (о 12:29).

Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу 16 лютого сягнула позначки у майже $50,7 тис,

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчає також після того, як Tesla заявила, що купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх як оплату за автомобілі. Крім Tesla, Bitcoin в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

Напередодні й власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами.

Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.