Оплачувати покупки за допомогою біткоїнів можна буде так само, як і звичайними картами

Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами. В Apple Pay додали можливість додати карти сервісу BitPay, який дозволяє платити криптовалютою, не переводячи її в звичайні гроші.

Про це повідомляється на офіційному сайті сервісу.

«Якщо ви вже є користувачем BitPay Prepaid MasterCard, ви можете додати карту в Apple Pay, відкривши додаток Wallet на своєму iPhone», – йдеться в заяві компанії.

Оплачувати покупки за допомогою біткоїнів можна буде так само, як і звичайними картами.

Підключення BitPay для телефонів на платформі Android в Google Play і Samsung Pay заплановано на березень 2021 року.

11 лютого біткоїн встановив новий рекорд. Його вартість досягла 48 399 доларів за монету. Зростання обумовлене інтересом до криптовалюта великих компаній, в тому числі BNY Melloy, Mastercard і Tesla, повідомив CNBC.

У 2020 році ціна біткоїна зросла на понад 300%, а на початку січня – ще на 40%, досягнувши максимуму в понад $38,5 тисяч. Після цього біткоїн впав на 20% без очевидних причин.

Після різкого зростання біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та ЄЦБ закликали до суворішого контролю ринку криптовалют.