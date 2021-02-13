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    Економіка та фінанси

    Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами

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    Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами - Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами
    Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами

    Оплачувати покупки за допомогою біткоїнів можна буде так само, як і звичайними картами

    Власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами. В Apple Pay додали можливість додати карти сервісу BitPay, який дозволяє платити криптовалютою, не переводячи її в звичайні гроші.

    Про це повідомляється на офіційному сайті сервісу.

    «Якщо ви вже є користувачем BitPay Prepaid MasterCard, ви можете додати карту в Apple Pay, відкривши додаток Wallet на своєму iPhone», – йдеться в заяві компанії.

    Оплачувати покупки за допомогою біткоїнів можна буде так само, як і звичайними картами.

    Підключення BitPay для телефонів на платформі Android в Google Play і Samsung Pay заплановано на березень 2021 року.

    11 лютого біткоїн встановив новий рекорд. Його вартість досягла 48 399 доларів за монету. Зростання обумовлене інтересом до криптовалюта великих компаній, в тому числі BNY Melloy, Mastercard і Tesla, повідомив CNBC.

    У 2020 році ціна біткоїна зросла на понад 300%, а на початку січня – ще на 40%, досягнувши максимуму в понад $38,5 тисяч. Після цього біткоїн впав на 20% без очевидних причин.

    Після різкого зростання біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та ЄЦБ закликали до суворішого контролю ринку криптовалют.

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    Теги: Google гроші рекорд Tesla Біткоїн Apple криптовалюта MasterCard
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