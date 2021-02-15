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    Економіка та фінанси

    Маск заявив, що великим власникам Dogecoin потрібно скинути частину криптовалюти

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    Маск заявив, що великим власникам Dogecoin потрібно скинути частину криптовалюти

    Минулого тижня біткоіни став дорожчати

    Американський мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що великим власникам криптовалюти Dogecoin слід продати більшу частину своїх заощаджень, щоб уникнути концентрації коштів.

    Підприємець повідомив, що якщо вони продадуть більшу частину своїх монет, це отримає його повну підтримку.

    «Занадто велика концентрація - єдина реальна проблема, як я думаю», - написав Маск у себе в Twitter.

    Минулого тижня біткоіни став дорожчати після того, як американська компанія Tesla інвестувала $ 1,5 млрд в цю криптовалюта.

    11 лютого біткоїн встановив новий рекорд. Його вартість досягла 48 399 доларів за монету. Зростання обумовлене інтересом до криптовалюта великих компаній, в тому числі BNY Melloy, Mastercard і Tesla, повідомив CNBC.

    У 2020 році ціна біткоїна зросла на понад 300%, а на початку січня – ще на 40%, досягнувши максимуму в понад $38,5 тисяч. Після цього біткоїн впав на 20% без очевидних причин.

    Після різкого зростання біткоїна британський фінансовий регулятор (FCA) та ЄЦБ закликали до суворішого контролю ринку криптовалют.

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    Теги: Tesla Біткоїн криптовалюта
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