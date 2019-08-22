Блискавка у Польщі вбила чотирьох туристів



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У польських Татрах проходить рятувальна операція

У Татрах у четвер лютувала сильна буря з грозою

У польських Татрах пронеслася потужна буря, блискавка влучила в групу туристів. Чотири людини, серед яких двоє дітей, загинули. Про це в четвер, 22 серпня, повідомляє RMF24.

Повідомляється, що чотири людини загинули, у тому числі 13-річний хлопчик, якого марно намагалися реанімувати.

«Близько 13:15 ми отримали повідомлення, що в районі масиву Гевонт стався дуже інтенсивний атмосферний розряд. Нам відомо, що там знаходилися до 20 туристів», - повідомили в поліції міста Закопане.

Відзначається, що в Татрах проводиться відразу кілька рятувальних операцій. Блискавки вразили туристів у різних районах гір. До рятувальних операцій залучили чотири вертольоти, які доставляють поранених у лікарні. Повідомляється про 22 постраждалих.

Раніше на Кубі від удару блискавки загинули п'ятеро людей.

Нагадаємо, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.

Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.