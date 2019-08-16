На Кубі від удару блискавки загинули п'ятеро людей



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Серед загиблих - троє дітей

У результаті удару блискавки на пляжі в Санта-Крус-дель-Норте (Куба) загинули п'ятеро людей, серед них - діти.

Про це повідомляє місцеве видання Granma.

Зазначається, що серед загиблих - троє дітей. Ще один неповнолітній госпіталізований, його стан стабільний.

За даними фахівців з кубинського Інституту геофізики і астрономії, щорічно на острові внаслідок ударів блискавок гинуть не менше 65 людей - більше, ніж через урагани.

Наголошується, що з 1979 по 2013 рік на острові через попадання блискавки загинули 1,7 тис. людей

Нагадаємо, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.

Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.