Глава Луганщини розказав, скільки людей в області чекають на «русскій мір»

Сергій Гайдай закликає не розганяти «зради»

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, повідомив, що близько 70 тис. мирних жителів залишається в області. Про це він розповів в інтерв’ю «Голос Америки».

За його словами, російські окупанти обстрілюють усю територію області. Здійснити прорив ворог намагається у напрямку Рубіжного, Попасної і Золотого.

«Місто Кремінна і ще деякі населені пункти наші війкові залишили. Однак треба розуміти: є певна тактика і стратегія, яка передбачає збереження життя людей, котрі згодом підуть у контрнаступ. Не треба розганяти «зради», – наголосив голова ОДА.

Гайдай зазначив, що на Луганщині проти української армії воюють не російські строковики, а найманці «Л/ДНР» і приватні військові компанії.

Голова військової адміністрації закликає місцеве населення евакуюватися, і з кожним днем цей процес стає дедалі складнішим.

«Людей безкоштовно евакуйовуємо на Західну Україну. Їх безкоштовно розміщують у новому житлі. Водночас розчаровують люди, котрі вимагають евакуювати тоді, коли вже не має такої можливості. А є й такі, котрі до цього часу чекають на «русскій мір». Їх небагато. Здебільшого, люди старшого віку не бажають виїжджати, говорячи, що ми тут народилися – ми тут і помремо», – пояснив Сергій Гайдай.

Як відомо, в Україні триває 62-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що 25 квітня у Кремінній, що на Луганщині, стався вибух побутового газу у будівлі міськвиконкому.

«Внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу. В результаті багато загиблих та поранених. За дивним збігом обставин скликання газу відбулося під час наради так званого «народного мера» Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто зрадив присягу на вірність народу України, загинули», – повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко в Telegram.