  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти на Луганщині змушують жінок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей

    Російські військові&nbsp;змушують&nbsp;жінок&nbsp;брати гуманітарні набори, а потім розповідати, як облаштовані позиції українських захисників - Рашисти на Луганщині змушують жінок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей
    Російські військові змушують жінок брати гуманітарні набори, а потім розповідати, як облаштовані позиції українських захисників
    фото з відкритих джерел

    Окупанти крадуть дітей у Рубіжному і погрожують їх вбити

    Російські загарбники викрадають дітей поблизу Рубіжного, що на Луганщині, і погрожують їх вбити, якщо жінки відмовляться «здавати» окупантам місця дислокації Збройних сил України. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час онлайн-брифінгу 26 квітня.

    «Можу вам навести жахливу ситуацію, яка зараз відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка», – розповідає Гайдай.

    За його словами, жінок змушують брати гуманітарні набори чи продукти, а потім повертатись і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників.

    «Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти їхніх дітей», – каже очільник Луганської ОВА.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських військовополонених вивозять до Росії, де катують для «вибивання інформації».

    Також звільнений із полону рашистів священник розповів про знущання окупантів. Його військові РФ намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною.

    Теги: росія окупанти ЗСУ діти війна вбивство військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти на Луганщині змушують жінок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей