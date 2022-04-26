Рашисти на Луганщині змушують жінок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей

Окупанти крадуть дітей у Рубіжному і погрожують їх вбити

Російські загарбники викрадають дітей поблизу Рубіжного, що на Луганщині, і погрожують їх вбити, якщо жінки відмовляться «здавати» окупантам місця дислокації Збройних сил України. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час онлайн-брифінгу 26 квітня.

«Можу вам навести жахливу ситуацію, яка зараз відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка», – розповідає Гайдай.

За його словами, жінок змушують брати гуманітарні набори чи продукти, а потім повертатись і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників.

«Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти їхніх дітей», – каже очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських військовополонених вивозять до Росії, де катують для «вибивання інформації».

Також звільнений із полону рашистів священник розповів про знущання окупантів. Його військові РФ намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною.