У Києві розпочався демонтаж монумента під «Аркою дружби народів» (відео)

У Києві розпочався демонтаж скульптури бронзових чоловіків, які символізували дружбу з Росією

Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди приберуть з української столиці

У вівторок, 26 квітня, в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Відео з місяця події опублікували у Telegram-каналі «Київ Оперативний».

На кадрах видно, як чоловік зі спеціальним інструментом зрізає восьмиметровий бронзовий монумент двох робітників, які над своїми головами тримають зірку з гербом СРСР.

Зауважимо, що двох бронзових робітників в українській столиці встановили відносно недавно – у 1982 році. Монумент разом із металевою аркою з'явився в Києві «на ознаменування возз'єднання України з Росією».

Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть. Але оскільки на це знадобиться більше часу, поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

Саму ж «Арку дружби народів» планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

Також в українській столиці розпочалася масштабна кампанія з переменування станцій метрополітену.