  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві розпочався демонтаж монумента під «Аркою дружби народів» (відео)

    У Києві розпочався демонтаж скульптури бронзових чоловіків, які символізували дружбу з Росією - У Києві розпочався демонтаж монумента під «Аркою дружби народів» (відео)
    У Києві розпочався демонтаж скульптури бронзових чоловіків, які символізували дружбу з Росією
    фото з відкритих джерел

    Восьмиметрових бронзових робітників, які символізували «дружбу народів», назавжди приберуть з української столиці

    У вівторок, 26 квітня, в Києві робітники почали демонтаж скульптури, яка була встановлена під «Аркою дружби народів». Відео з місяця події опублікували у Telegram-каналі «Київ Оперативний».

    На кадрах видно, як чоловік зі спеціальним інструментом зрізає восьмиметровий бронзовий монумент двох робітників, які над своїми головами тримають зірку з гербом СРСР.

    Зауважимо, що двох бронзових робітників в українській столиці встановили відносно недавно – у 1982 році. Монумент разом із металевою аркою з'явився в Києві «на ознаменування возз'єднання України з Росією».

    Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть. Але оскільки на це знадобиться більше часу, поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

    Саму ж «Арку дружби народів» планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

    Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

    Також в українській столиці розпочалася масштабна кампанія з переменування станцій метрополітену.

    Теги: росія Київ декомунізація пропаганда памятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві розпочався демонтаж монумента під «Аркою дружби народів» (відео)