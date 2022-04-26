Обстріл Одещини: рашисти пошкодили міст через Дністровський лиман

Даних про жертв та постраждалих наразі немає

Російські загарбники 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області. Через атаку росіян пошкоджено міст через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Із міркувань безпеки рух мостом перекрито. Водіїв просять заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху. Автомобілі перенаправляють через Паланку.

Приблизно о 13:30 у Білгород-Дністровській міській раді повідомили, що міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.

Також є інформація про влучення російської ракети до приватного сектора одного з населених пунктів Одеської області. Даних про жертв та постраждалих поки що немає.

Сьогодня стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня загинуло молоде подружжя, яке чекало на поповнення. Міла та Богдан жили на четвертому поверсі будинку, в який влучила ворожа ракета.

Нагадаємо, російські військові 23 квітня завдали декілька ракетних ударів по Одесі. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Серед жертв – журналістка Валерія Глодан, її тримісячна донька та мати. Загиблій було 27 років.

Крім того, ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області.