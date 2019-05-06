Блохи атакували поліцію у Парижі: відділок закрили на два дні
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Розсилка
У повідомленні говориться, що комахи створюють «нестерпні умови» для роботи
Будівлю поліції в 19-му районі французької столиці закрили на два дні через появу у ній бліх і поширення паразитів у помешканнях співробітників.
Про це повідомляє Sky News.
До закриття паризького поліцейського відділення дійшло після того, як офіцери поскаржилися на укуси. Дехто з них приніс паразитів до свої помешкань, «заразивши» рідних.
Поліцейська профспілка повідомила, що чиновники не належним чином займалися нашестям комах, яке почалося кілька тижнів тому, і що умови праці були незадовільними.
ÉVACUATION DES EFFECTIFS !— ALLIANCE PN (@alliancepolice) 5 травня 2019 р.
FERMETURE DU COMMISSARIAT DU 19EME ARRDT PARIS
Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!@prefpolice @Place_Beauvau @PoliceNationale pic.twitter.com/9dr8TKzgXz
До вимоги профспілки закрити поліцейський відділок для повної дезінфекції тепер прислухалися.
Фахівці з боротьби зі шкідниками увійдуть до будівлі в понеділок і вівторок, щоб знищити бліх.