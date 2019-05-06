Блохи атакували поліцію у Парижі: відділок закрили на два дні



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Фото: Kristoffer Trolle / Flic

У повідомленні говориться, що комахи створюють «нестерпні умови» для роботи

Будівлю поліції в 19-му районі французької столиці закрили на два дні через появу у ній бліх і поширення паразитів у помешканнях співробітників.

Про це повідомляє Sky News.

До закриття паризького поліцейського відділення дійшло після того, як офіцери поскаржилися на укуси. Дехто з них приніс паразитів до свої помешкань, «заразивши» рідних.

Поліцейська профспілка повідомила, що чиновники не належним чином займалися нашестям комах, яке почалося кілька тижнів тому, і що умови праці були незадовільними.

ÉVACUATION DES EFFECTIFS !

FERMETURE DU COMMISSARIAT DU 19EME ARRDT PARIS

Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!@prefpolice @Place_Beauvau @PoliceNationale pic.twitter.com/9dr8TKzgXz — ALLIANCE PN (@alliancepolice) 5 травня 2019 р.

До вимоги профспілки закрити поліцейський відділок для повної дезінфекції тепер прислухалися.

Фахівці з боротьби зі шкідниками увійдуть до будівлі в понеділок і вівторок, щоб знищити бліх.