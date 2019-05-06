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    Блохи атакували поліцію у Парижі: відділок закрили на два дні

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    Блохи атакували поліцію у Парижі: відділок закрили на два дні
    Фото: Kristoffer Trolle / Flic

    У повідомленні говориться, що комахи створюють «нестерпні умови» для роботи

    Будівлю поліції в 19-му районі французької столиці закрили на два дні через появу у ній бліх і поширення паразитів у помешканнях співробітників.

    Про це повідомляє Sky News.

    До закриття паризького поліцейського відділення дійшло після того, як офіцери поскаржилися на укуси. Дехто з них приніс паразитів до свої помешкань, «заразивши» рідних.

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    Поліцейська профспілка повідомила, що чиновники не належним чином займалися нашестям комах, яке почалося кілька тижнів тому, і що умови праці були незадовільними.

    До вимоги профспілки закрити поліцейський відділок для повної дезінфекції тепер прислухалися.

    Фахівці з боротьби зі шкідниками увійдуть до будівлі в понеділок і вівторок, щоб знищити бліх.

     

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