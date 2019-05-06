Рух Марін Ле Пен лідирує в підтримці серед французів



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Партія «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен може розраховувати на підтримку 22% французів під час виборів до Європарламенту

Франція обиратиме новий склад Європарламенту 26 травня

Праворадикальна політична партія «Національне об’єднання», яку очолює Марін Ле Пен, може розраховувати на підтримку 22% французів під час виборів до Європейського парламенту, які у Франції пройдуть 26 травня.

В той же час політична сила очільника Франції Еманнуеля Макрона «Республіка на марші» має рейтинг підтримки на рівні 21,5%, пише ресурс EU Observer.

Правоцентричні «Республіканці» мають рейтинг на рівні 13,5%, об’єднання «Європа. Екологія. Зелені» – 8,5%, партія «Нескорена Франція» – 8%, Соціалістична партія – 5,5%, DLF – 5%.

Відповідне соціологічне дослідження проводилося компанією IPSOS.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що організація Шенгенського простору має бути переглянута. Він не виключив, що з Шенгенської зони потрібно вивести кілька країн.