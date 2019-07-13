Bloomberg дізнався, як Путін хоче зберегти владу після виборів 2024 року



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Володимир Путін розглядає можливість зміни виборчого законодавства, пише Bloomberg

За інформацією ЗМІ, Путін може стати прем'єром РФ з «розширеними повноваженнями»

Президент Російської Федерації Володимир Путін може залишитися при владі після виборів 2024 роки як прем'єр-міністр із розширеними конституційними повноваженнями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

«Маючи хитку громадську підтримку, президент Володимир Путін розглядає можливість зміни виборчого законодавства, аби зберегти контроль над оновленою Державною думою РФ для ухвалення нею рішень, що могли б продовжити його правління», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кремль розглядає варіант зміни виборчого законодавства, за якої представники владної «Єдиної Росії» могли би брати участь у виборах 2021 року як формально незалежні одномандатники.

За інформацією Bloomberg, частку депутатів за партійними списками у Держдумі скоротять з 50% до 25% (112 осіб), решта 75% обиратимуться за округами - як номінально незалежні. Одне з джерел видання зазначає, що за допомогою таких заходів на тлі падіння рейтингів «Єдиної Росії» Путін зможе отримати повний контроль над новим парламентом за три роки до закінчення його президентських повноважень.

Передбачається, що зміни набудуть чинності напередодні наступних парламентських виборів 2021 року, що дасть Путіну змогу здобути повний контроль над новим законодавчим органом за три роки до закінчення його президентського терміну, повідомило одне з джерел Bloomberg.

Така реформа не вимагатиме зміни конституції. Влада РФ жорстко контролює «самовисуванців» та зазвичай блокує кандидатів від опозиції, тому ймовірність успіху проєкту дуже велика, зазначає видання.

Відтак контроль над Держдумою допоможе Путіну зберегти владу і стати після 2024 року прем'єром з розширеними повноваженнями, звузивши при цьому повноваження президента.

Джерело: Укрінформ