Бочковський подав заяву про примусове поновлення на посаді

За словами адвоката, тепер виконавча служба має направити до ДСНС чи Кабміну вимогу про виконання рішення суду

Колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський разом із адвокатом подав до міністерства юстиції заяву та виконавчий лист про примусове виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді голови ДСНС. «Подали заяву та виконавчий лист до мін’юсту. Чекаємо, щоб тепер юридичні служби міністерства нашої країни



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Фото: Укрінформ

За словами адвоката, тепер виконавча служба має направити до ДСНС чи Кабміну вимогу про виконання рішення суду

Колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський разом із адвокатом подав до міністерства юстиції заяву та виконавчий лист про примусове виконання рішення суду щодо його поновлення на посаді голови ДСНС.

«Подали заяву та виконавчий лист до мін’юсту. Чекаємо, щоб тепер юридичні служби міністерства нашої країни виконали закон і зробили дії, направлені на поновлення Сергія Станіславовича на робочому місці», - заявив адвокат Бочковського Ігор Федоренко.

За його словами, тепер, на підставі поданих документів, виконавча служба має відкрити провадження, направити до ДСНС чи Кабміну вимогу про виконання рішення суду, а в разі невиконання вимоги вживати примусові заходи й заходи реагування - притягнення до адміністративної відповідальності, накладення штрафів та ініціювання кримінального провадження за умисне невиконання судового рішення.

Нагадаємо, 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що немає жодних підстав поновлювати Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: УНН